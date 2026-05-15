Зареченец продал наркотик знакомому и отправился в колонию

30-летний житель Заречного за деньги поделился наркотиком со знакомым и за это проведет ближайшие годы в колонии.

В июле 2025 года мужчина нарвал конопли на поле в Бессоновском районе, привез ее домой и изготовил наркотик для собственного употребления.

В феврале 2026-го ему написал знакомый, позвал в гости и попросил взять с собой гашиш, пообещав заплатить 2 000 рублей. Зареченец не отказал и принес приятелю 0,94 грамма наркотика.

«На следующий день сотрудниками полиции в ходе обыска квартиры наркотическое вещество было обнаружено и изъято. Подсудимый полностью признал вину», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

За сбыт наркотика зареченца приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

