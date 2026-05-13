Лидер мошенников не признал вину в обмане пензенцев

Вступил в силу приговор, вынесенный 7 мошенникам (3 мужчинам и 4 женщинам) в возрасте от 22 до 47 лет, обманувшим более 40 пожилых граждан.

В сентябре 2021 года 48-летний житель Санкт-Петербурга создал преступную группу, в которую привлек еще 6 человек - жителей Ульяновской, Пензенской, Белгородской областей и Республики Мордовия. Подельники похищали деньги граждан, представляясь работниками организации, поставляющей электроэнергию.

Мошенники обходили квартиры, выясняли, где живут пенсионеры, и делали проверку, после которой заявляли, что в электросетях якобы есть перепады напряжения. Неисправность, по их словам, можно было устранить, заменив проводку. Заявленная стоимость работ составляла 60 000-80 000 рублей. Злоумышленники запугивали жертв риском замыкания, перегорания электрических приборов, удара током и уговаривали вместо дорогостоящей процедуры обновления проводки установить в розетку специальное реле, которое продают.

Люди покупали у аферистов такое реле, а также огнетушащие аэрозоли. Стоимость товаров варьировалась, в зависимости от финансовых возможностей жертв и их поведения, от 2 900 до 58 000 рублей.

«Преступная группа действовала с сентября 2021 года по декабрь 2022 года. Таким образом злоумышленникам удалось обмануть 43 жителя Пензы, Пензенской области и Республики Мордовия. Причиненный ущерб превысил 770 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Организатор группы не признал вину. На суде он пояснил, что был предпринимателем и занимался продажей реле контроля сетевого напряжения и огнетушителей. Другие люди помогали на основании договора поручения, мужчина выдавал им специальные удостоверения.

По словам организатора, он лично не контактировал с покупателями, полагая, что его доверенные лица не станут нарушать условия договора и закон. Вырученные деньги шли на выдачу вознаграждения сотрудникам, уплату налогов и другие расходы.

«Суд оценил показания мужчины как попытку избежать ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются другими имеющимися в деле доказательствами», - сообщили в Пензенском областном суде.

Лидеру группы назначили 6 лет лишения свободы, одному из ее активных участников – 3 года и 3 месяца. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Остальных подельников (1 мужчину и 4 женщин) приговорили к условной мере наказания с испытательным сроком от 2 до 3 лет.

Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших. Мошенники должны им вернуть 272 400 рублей.

До вынесения решения злоумышленники добровольно возместили ущерб 14 жертвам.

Защитник организатора группы обжаловал приговор. Судебная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения.