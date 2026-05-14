У тамалинского пенсионера нашли стреляющую ручку из ГДР

В Тамале фигурантом уголовного дела стал 76-летний пенсионер. У пожилого мужчины нашли большую коллекцию оружия.

Во время обыска полицейские изъяли 5 пистолетов, ружье, более 25 патронов различного калибра, комплектующие для изготовления припасов и оружия, а также стреляющее устройство в виде пишущей ручки, предназначенное для скрытого ношения.

«Предварительно установлено, что огнестрельное оружие злоумышленник изготовил самостоятельно, с помощью имеющегося в доме оборудования. По его словам, порох был обнаружен им на одной из свалок, капсюли для патронов он прибрел в 2003 году на территории Краснодарского края, а стреляющее устройство привез из командировки в Германскую Демократическую Республику примерно в 1985 году», - рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее пожилого мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и изготовление оружия.

Изъятое направили на баллистическую экспертизу, которая признала все предметы боевыми и работающими.

Пенсионер пояснил, что изготовление оружия является его хобби, он не планировал использовать изделия, хранил их дома как коллекцию.

Тамалинцу грозит лишение свободы на срок до 6 лет.