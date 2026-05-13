Кузнечанин украл у случайного знакомого цепочку и деньги с карты

44-летнего жителя Кузнецка суд признал виновным в двух кражах, в том числе с банковского счета.

В феврале этого года его пригласил в гости случайный знакомый из кафе. Когда хозяин дома заснул, злоумышленник снял с него золотую цепочку с медальоном стоимостью более 248 000 рублей.

Уходя, горожанин прихватил с собой банковскую карту своей жертвы. За 2 дня он потратил с нее 52 000 рублей, оплачивая разные покупки.

В областной прокуратуре пояснили, что кузнечанин совершил преступления, не отбыв еще предыдущий приговор - по уголовному делу о пьяном вождении.

Теперь он проведет 3 года в исправительной колонии строгого режим. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на 1 год, 6 месяцев и 7 дней.

Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба.