Кузнечанин едва не убил жену из-за ключей от машины

В Кузнецке семейный конфликт из-за ключей от автомобиля закончился угрозой убийством.

Медики сообщили правоохранителям, что у них в больнице находится 48-летняя горожанка, на которую напали. Полицейские выяснили обстоятельства происшествия и задержали 36-летнего супруга женщины.

Кузнечанин не стал отрицать вину. Он рассказал, что в день преступления вернулся домой пьяным и столкнулся с недовольством жены из-за того, что выпил.

Мужчина попросил у супруги ключи от автомобиля, но та отказалась их отдавать. Пара поссорилась. Разозленный муж схватил женщину за шею и начал душить, угрожая убить. Через несколько минут он отпустил жертву, а кузнечанка обратилась в экстренные службы.

По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.