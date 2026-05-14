Кузнечанин едва не убил жену из-за ключей от машины

Криминал

Кузнечанин едва не убил жену из-за ключей от машины
Печать
Max

В Кузнецке семейный конфликт из-за ключей от автомобиля закончился угрозой убийством.

Медики сообщили правоохранителям, что у них в больнице находится 48-летняя горожанка, на которую напали. Полицейские выяснили обстоятельства происшествия и задержали 36-летнего супруга женщины.

Кузнечанин не стал отрицать вину. Он рассказал, что в день преступления вернулся домой пьяным и столкнулся с недовольством жены из-за того, что выпил.

Мужчина попросил у супруги ключи от автомобиля, но та отказалась их отдавать. Пара поссорилась. Разозленный муж схватил женщину за шею и начал душить, угрожая убить. Через несколько минут он отпустил жертву, а кузнечанка обратилась в экстренные службы.

По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
насилие полиция кузнецк
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!