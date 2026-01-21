В Камешкирском районе бухгалтер присвоила часть выручки

Криминал

В Камешкирском районе бухгалтер присвоила часть выручки
45-летнюю жительницу Камешкирского района осудили за присвоение денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

С декабря 2017 по ноябрь 2022-го она занимала должность бухгалтера в коммерческой организации. В ее обязанности кроме прочего входили прием первичных документов, их систематизация и составление сводных отчетов.

В декабре 2021 года к ним добавилась работа с наличными. Пользуясь своими полномочиями, бухгалтер присвоила часть денег, полученных от кассиров нескольких торговых точек.

Переданные ими приходно-кассовые ордера женщина уничтожала и подменяла поддельными, где значилась заниженная выручка. Скорректированные данные она вносила в программу «1С: Предприятие» и отчеты по кассе организации.

Таким образом ей удалось похитить за год 1 386 473 рубля. Недостачу вскрыла аудиторская проверка, уточнили в областной прокуратуре.

Свою вину недобросовестная сотрудница не признала. Суд назначил ей 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

