Пензенца ударили разводным ключом за вопрос о зарплате жены

60-летний пензенец ударил своего 35-летнего товарища разводным ключом. Мотивом стал денежный вопрос.

Агрессора задержали. Он рассказал, что молодой человек пришел к нему в гости вместе со своей женой. Во время застолья младший из компаньонов выразил недовольство тем, что старший не выдает женщине зарплату.

Ссору удалось погасить. Когда гости собрались уходить домой, хозяин изъявил желание их проводить. При этом он прихватил с собой разводной ключ.

Уже на пороге разгорелся новый конфликт. Разозлившись, горожанин ударил мужчину инструментом в по голове. Пострадавший получил травму, квалифицированную как легкий вред здоровью, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в областном УМВД.

