Кузнечанин пригрозил матери убийством за упреки в пьянстве

40-летний житель Кузнецкого района рискует лишиться свободы за угрозы убить свою мать. В полицию обратилась его 65-летняя жертва.

Агрессора задержали, он не стал ничего отрицать. Как выяснилось, родительница постоянно упрекала его в злоупотреблении алкоголем и ругала за образ жизни.

После очередной ссоры мужчина хотел нарезать яблоко, но не нашел свой подарочный нож. В пропаже он обвинил мать.

Разгорелся новый конфликт. Кузнечанин схватил другой кухонный нож и начал наступать на женщину, угрожая убить ее. Та попыталась защищаться подушкой. Утихомирить разбушевавшегося сына смог отец, пришедший на шум.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, уточнили в областном УМВД.