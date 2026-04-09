В поселке Земетчино мужчина случайно погиб при передаче ножа

В поселке Земетчино 44-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как установило следствие, 5 ноября 2025 года она распивала спиртное в компании сожителя и его отца. Старший из мужчин попросил сельчанку передать ему нож, у которого не было рукоятки.

Увидев клинок, который не за что держать, отец сожителя начал нецензурно ругаться. Женщина решила не отдавать ему нож, однако земетчинец уже сжал его.

Сельчанка с силой потянула клинок на себя и порезала ладонь мужчины.

«69-летний потерпевший скончался на месте происшествия от острой кровопотери», - сообщили в СУ СКР Пензенской области.

Женщина признала свою вину.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

