В Белинском районе пьяная женщина попыталась дать взятку участковому

В Белинском районе 41-летнюю местную жительницу осудили за покушение на дачу взятки сотруднику правоохранительных органов.

21 февраля этого года женщина в отделе полиции решила передать старшему участковому уполномоченному более 10 000 рублей, чтобы он не составлял в отношении нее протокол об административном задержании за появление в общественных местах в пьяном виде.

Сотрудник отказался от денег.

В отношении женщины возбудили уже уголовное дело. Вину она признала.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде полутора лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, сообщили в областном СУ СКР.