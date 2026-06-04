Посиделки в гараже могут стоить пензенцу нескольких лет свободы

В Пензе будут судить 35-летнего местного жителя, который серьезно избил своего 38-летнего знакомого.

В январе 2026 года мужчины были приглашены к общему другу в гараж для общения, однако в процессе распития спиртного поругались. Старший стукнул младшего стеклянной бутылкой по голове и убежал.

«Догнав обидчика, обвиняемый ударил его 2 раза в область головы, отчего тот упал. Взяв в руки находящуюся рядом лопату для уборки снега, мужчина нанес еще 3 удара лежащему потерпевшему по его туловищу и голове», - сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина получил многочисленные травмы, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Пензенца задержали, он признал вину и возместил потерпевшему моральный вред.

Уголовное дело уже направлено в суд. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, заключили в прокуратуре.