Пензячка отдала за мнимую награду 2,5 миллиона рублей

54-летняя жительница Пензы заплатила за «награду от силового ведомства» 2,5 млн рублей.

Женщина приняла звонок с неизвестного номера. Собеседник рассказал, что ей полагается не только почетный знак, но и денежная компенсация. Чтобы получить все, необходимо продиктовать номер СНИЛС.

Когда горожанка выполнила указание, с ней связался другой лжесиловик. По его словам, переданные личные данные попали в руки мошенников, а с банковского счета неизвестно куда переведена часть денег.

Для спасения сбережений аферист предложил снять все, что есть, и отдать «сотруднику ведомства». Пензячка послушалась, после чего неизвестные оборвали контакт. Осознав произошедшее, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, уточнили в областном УМВД.