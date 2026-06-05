Отец погибшей в Кузнецком районе девушки не простил ее подругу

22-летнюю жительницу поселка Мичуринского Пензенского района, которая прокатила 21-летнюю подругу на капоте машины, осудили за ее гибель.

ДТП случилось в 1:19 21 августа прошлого года в селе Ясная Поляна Кузнецкого района.

20-го числа автолюбительница приехала в гости к бабушке на родительском Geely. Вечером она встретилась с друзьями, а ночью по дороге домой согласилась на уговоры нетрезвой подруги прокатить ее на капоте по улице Зеленой.

Примерно через 15 метров девушка не удержалась и упала в левую сторону от машины, получив сочетанную травму головы, грудной клетки и конечностей. Спустя 6 дней она скончалась в реанимации.

В отношении студентки-водителя возбудили уголовное дело.

«Свою вину она признала, неоднократно принесла извинения отцу погибшей девушки, но тот настаивал на строгом наказании, не приняв их», - отметили в областной прокуратуре.

Кузнецкий районный суд с учетом всех обстоятельств приговорил студентку к 2 с половиной годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года.

Девушка посчитала наказание чрезмерно суровым и подала апелляцию, однако жалобу оставили без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.