Отец погибшей в Кузнецком районе девушки не простил ее подругу

Криминал

Отец погибшей в Кузнецком районе девушки не простил ее подругу
Печать
Max

22-летнюю жительницу поселка Мичуринского Пензенского района, которая прокатила 21-летнюю подругу на капоте машины, осудили за ее гибель.

ДТП случилось в 1:19 21 августа прошлого года в селе Ясная Поляна Кузнецкого района.

20-го числа автолюбительница приехала в гости к бабушке на родительском Geely. Вечером она встретилась с друзьями, а ночью по дороге домой согласилась на уговоры нетрезвой подруги прокатить ее на капоте по улице Зеленой.

Примерно через 15 метров девушка не удержалась и упала в левую сторону от машины, получив сочетанную травму головы, грудной клетки и конечностей. Спустя 6 дней она скончалась в реанимации.

В отношении студентки-водителя возбудили уголовное дело.

«Свою вину она признала, неоднократно принесла извинения отцу погибшей девушки, но тот настаивал на строгом наказании, не приняв их», - отметили в областной прокуратуре.

Кузнецкий районный суд с учетом всех обстоятельств приговорил студентку к 2 с половиной годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года.

Девушка посчитала наказание чрезмерно суровым и подала апелляцию, однако жалобу оставили без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп смерть суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!