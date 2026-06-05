Дело о падении наледи на подростка на ул. Суворова передали в суд

Криминал

Дело о падении наледи на подростка на ул. Суворова передали в суд
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В Пензе завершено расследование уголовного дела, возбужденного после падения наледи с крыши дома № 90а на улице Суворова - тогда пострадал подросток 2008 года рождения.

ЧП случилось днем 3 марта, юноша, шедший по тротуару, получил серьезные травмы, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

В тот же день по факту случившегося возбудили уголовное дело. 52-летнего директора управляющей компании задержали, он находится под домашним арестом, напомнили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, в период с 27 января по 3 марта мужчина не принял должных мер по организации регулярной расчистки крыши, хотя знал, что там скопилась наледь и образовались сосульки.

Директору УК предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, уточнили в областной прокуратуре.

Уголовное дело уже направлено на рассмотрение в суд.

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