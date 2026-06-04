Бековчанина осудили за смерть молодой пассажирки «Приоры»

Криминал

Бековчанина осудили за смерть молодой пассажирки «Приоры»
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25-летнего жителя Бековского района признали виновным в ДТП, в котором погиб человек. После аварии мужчина скрылся.

21 июня 2025 года бековчанин ехал на «Ладе 110» по дороге Тамбов - Пенза - Колышлей - Беково и не уступил дорогу «Приоре», двигавшейся в попутном направлении. В результате машины столкнулись боками.

После удара второй автомобиль занесло и он вылетел в кювет, где врезался в дерево. Девушка-пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, скончалась на месте от множества полученных травм.

Виновника приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Бековском районном суде. Мужчину лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

Суд удовлетворил иски 2 потерпевших, требовавших компенсации морального вреда. Бековчанин должен выплатить по 1 млн рублей каждому.

Мужчина и его защитник обжаловали решение. Судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

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