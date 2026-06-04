Радикально настроенный заключенный ИК-5 оправдывал теракты

34-летнего мужчину, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима № 5, будут судить за публичное оправдание терроризма.

Будучи сторонником радикальной идеологии ислама, в разговорах с другими осужденными он обосновывал допустимость терактов в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы в Ростовской и Волгоградской областях.

Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

В следственном отделе УФСБ возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе ведомства.