Радикально настроенный заключенный ИК-5 оправдывал теракты

Криминал

Радикально настроенный заключенный ИК-5 оправдывал теракты
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34-летнего мужчину, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима № 5, будут судить за публичное оправдание терроризма.

Будучи сторонником радикальной идеологии ислама, в разговорах с другими осужденными он обосновывал допустимость терактов в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы в Ростовской и Волгоградской областях.

Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

В следственном отделе УФСБ возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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