Тамалинец пришел за дочерью в полицию и избил трех человек

Криминал

Тамалинец пришел за дочерью в полицию и избил трех человек
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57-летнего жителя Тамалинского района осудили за насилие, примененное к полицейскому.

В марте этого года в отдел полиции доставили трех нетрезвых несовершеннолетних. В их числе была дочь тамалинца. Отец явился за ней и, разозлившись, ударил по голове двух 17-летних приятелей девушки.

Сотрудник полиции попытался остановить агрессивного мужчину и схватил его за руки. Недовольный тамалинец ударил его головой. У полицейского диагностировали перелом носа.

На суде сельчанин полностью признал свою вину.

Мужчине назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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