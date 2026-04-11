Жительница Белинского района попыталась откупиться от участкового

41-летнюю жительницу Белинского района обвинили в попытке передать полицейскому взятку. Она появилась пьяной в общественном месте и не хотела наказания за это.
Преступление было совершено 21 февраля. Женщина находилась в кабинете у участкового, составлявшего административный протокол в отношении нее, и попыталась отдать ему 10 000 рублей.
«Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения. Противоправные действия женщины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.
Женщина признала свою вину.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.