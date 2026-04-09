Никольчанку оштрафовали за изучение чужих звонков

Никольчанку оштрафовали за изучение чужих звонков
23-летнюю жительницу Никольского района, работавшую в салоне сотовой связи, осудили за неправомерный доступ к информации.

В августе 2025 года молодая женщина без ведома и личного обращения абонента сформировала от его имени доверенность на получение детализации телефонных соединений.

Получив сведения в информационной системе, она скопировала их.

Никольчанка признала вину. Суд приговорил ее к штрафу в размере 15 000 рублей.

Это не первый случай нарушения тайны переговоров. Так, в 2025 году возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников офиса оператора мобильной связи в Пензе, которые за деньги предоставили мужчине детализацию звонков абонента.

