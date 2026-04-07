В Пензе не смягчили приговор по делу о ДТП с 3 погибшими

Пензенский областной суд не смягчил приговор по делу о ДТП, в котором 3 человека погибли и 9 пострадали.

Авария случилась 25 мая прошлого года на трассе Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе. В 2:30 на 344-м километре дороги столкнулись Toyota Estima и «Лада-Веста».

Иномаркой управлял таксист 1990 года рождения из Киргизии. Он вез семерых человек из Москвы в Казахстан. Шестеро из них не были пристегнуты.

В «Весте» семья ехала с отдыха из Кисловодска домой, в Мордовию.

У автомобиля Toyota были неисправны колеса (задние и левое переднее), однако, несмотря на это, водитель двигался с небезопасной скоростью. В какой-то момент машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с «Вестой».

Двое 36-летних мужчин из Toyota от полученных травм погибли на месте ДТП. Таксиста и еще четверых его пассажиров - 2 юношей 2004, 2005 года рождения и 2 женщин 1964, 1992 года рождения - госпитализировали. Юношу 2006 года рождения отпустили после оказания помощи.

46-летнюю женщину из «Весты» доставили в больницу, на следующий день она скончалась. Ее 43-летний супруг и 2 их дочери, 3 и 11 лет, получили ссадины.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело. Иссинский районный суд признал его виновным и приговорил к 2 годам и 7 месяцам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 3 года, уточнили в областной прокуратуре.

Гражданин Киргизии признал вину, возместил ущерб потерпевшим, но решение суда посчитал слишком суровым.

«Апелляционные жалобы осужденного и его защитника, просивших смягчить наказание, судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - заключили в Пензенском областном суде.