Пензенец потерял полмиллиона после звонка от «следователя»

Пензенец потерял сбережения, став жертвой распространенной мошеннической схемы с известием о ДТП.

Об аварии мужчине сообщил позвонивший незнакомец. Он представился следователем и рассказал, что по вине приятельницы пензенца женщина попала в больницу. Чтобы пострадавшая не написала заявление в полицию, нужно передать деньги на ее лечение.

«Следователь» заявил, что в течение часа к пензенцу за необходимой суммой приедет его доверенный человек. Мужчина собрал в пакет 500 000 рублей и передал прибывшему курьеру.

После этого он набрал приятельницу и выяснил, что ни в какое ДТП та не попадала. Пензенец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Правоохранители установили личность курьера, приезжавшего за деньгами. Им оказался 33-летний житель Пензенского района. Он признал свою вину.

По словам подозреваемого, он захотел легких денег и нашел подходящую работу в интернете. Полученную сумму мужчина перевел на счет, который ему указал куратор, оставив себе небольшой процент за выполненное задание.

Курьера заключили под стражу.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление остальных участников преступной схемы», - сообщили в региональном УМВД РФ.