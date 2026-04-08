Главу СКР заинтересовало нарушение жилищных прав в Засечном

В Пензенской области расследуется уголовное дело по факту нарушения жилищных прав граждан. Собственники квартир дома в Засечном, построенного в 2024 году, не могут въехать в них из-за недостатков в отделке.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

После появления в соцсетях видеороликов с жалобами на ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.

«В социальных медиа сообщается, что застройщик до настоящего времени не передал ключи собственникам более 80 квартир», - говорится в канале СКР в МАХ.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Пензенской области Сергею Родионову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.