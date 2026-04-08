Зареченца осудили за незаконную продажу пневматического оружия

Криминал

Печать
Max

34-летнего жителя Заречного наказали за незаконную продажу оружия.

Мужчина владел пневматической винтовкой, но считал ее стандартную мощность (7,5 Дж) недостаточной. Поэтому он самостоятельно изменил конструкцию, из-за чего дульная энергия увеличилась.

Когда горожанину потребовались деньги, разместил объявление о продаже оружия в интернете. Покупатель нашелся быстро, участники сделки договорились о цене.

Однако продавец не догадывался, что на встречу с ним пришел сотрудник органов внутренних дел. Зареченца задержали и доставили в отделение полиции.

Во время следствия молодой человек рассказал, что знал о запрете свободной продажи пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Однако, по его словам, он не не имел представления о реальной мощности винтовки.

В судебном заседании свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
заречный суд оружие
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!