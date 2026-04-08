Зареченца осудили за незаконную продажу пневматического оружия

34-летнего жителя Заречного наказали за незаконную продажу оружия.

Мужчина владел пневматической винтовкой, но считал ее стандартную мощность (7,5 Дж) недостаточной. Поэтому он самостоятельно изменил конструкцию, из-за чего дульная энергия увеличилась.

Когда горожанину потребовались деньги, разместил объявление о продаже оружия в интернете. Покупатель нашелся быстро, участники сделки договорились о цене.

Однако продавец не догадывался, что на встречу с ним пришел сотрудник органов внутренних дел. Зареченца задержали и доставили в отделение полиции.

Во время следствия молодой человек рассказал, что знал о запрете свободной продажи пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Однако, по его словам, он не не имел представления о реальной мощности винтовки.

В судебном заседании свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы.