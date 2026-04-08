В проблемном доме в Засечном принято 82% квартир

В проблемном доме в Засечном принято 82% квартир
Прокуратура Пензенского района взяла на контроль соблюдение прав собственников квартир дома в Засечном, построенного в 2024 году. Люди не могут заселиться из-за недостатков в отделке.

«Установлено, что 82% жилых помещений принято гражданами от застройщика, однако компанией в полном объеме не завершены работы в рамках гарантийных обязательств», - сообщили в областной прокуратуре.

Руководителю компании-застройщика внесено представление.

Прокурор района Алексей Шугуров встретился с инициативной группой собственников непосредственно на месте, разъяснил им положения действующего законодательства и проинформировал о принимаемых надзорным ведомством мерах.

Ранее стало известно, что после появления в Сети видеоролика с жалобами на ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.

«В социальных медиа сообщается, что застройщик до настоящего времени не передал ключи собственникам более 80 квартир», - говорится в канале СКР в МАХ.

По статье о мошенничестве возбуждено уголовное дело. Ход расследования прокуратура также взяла на контроль.

