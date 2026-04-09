Пензенца обвиняют в краже со счета погибшего участника СВО

26-летнего жителя Пензы обвиняют в краже более 1,4 млн рублей со счета погибшего участника СВО.

В ноябре 2025 года мужчина, находясь в Москве, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство). Они дали пензенцу банковскую карту погибшего на СВО жителя Московской области.

Вернувшись в родной город, обвиняемый в разных банкоматах снял с карты деньги. Часть средств он потратил на себя, а остальное передал соучастникам - более 1 млн рублей и 2 купленных дорогих телефона.

«Всего с банковского счета военнослужащего было похищено более 1,4 млн рублей», - уточнили в областной прокуратуре.

Расследование уголовного дела окончено. Его направили в Октябрьский районный суд.