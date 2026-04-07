В Пензе мужчина разбил телефон, чтобы помешать следствию

В Пензе вынесли приговор 25-летнему жителю Челябинской области. Мужчину признали виновным в препятствии расследованию уголовного дела.

22 мая 2024 года его задержали как подозреваемого в мошенничестве, жертвой которого стал житель Пензы.

Злоумышленник был в кабинете следователя, которая намеревалась изучить информацию в телефоне, изъятом у челябинца. Чтобы помешать этому и избежать уголовной ответственности, мужчина схватил сотовый и с силой бросил его на пол, а затем наступил на устройство ногой.

Корпус телефона разбился. Следователь вынуждена была завершить свою работу без фактического осмотра сотового.

«Впоследствии телефон был восстановлен, в ходе его осмотра была обнаружена информация, подтверждающая причастность мужчины к совершению мошенничества», - сообщили в региональном СУ СКР.

Челябинец признал свою вину и возместил ущерб, причиненный по уголовному делу о мошенничестве.

«Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», - рассказали в областной прокуратуре.

Пока приговор не вступил в силу.