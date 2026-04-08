Осудили лунинца, угрожавшего приставу расправой

В Лунинском районе перед судом предстал 29-летний местный житель. Он угрожал расправиться с приставом.

7 октября 2025 года в отношении молодого мужчины возбудили исполнительное производство. Его деньги арестовали.

Это вызвало у лунинца ненависть к судебному приставу. 21 октября он пришел в отделение и в нецензурной форме стал угрожать сотруднице расправой.

Пристав всерьез восприняла слова должника, у нее возникли опасения за собственную жизнь и здоровье.

На суде лунинец признал свою вину.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей. Пока приговор в силу не вступил, сообщили в Лунинском районном суде.

