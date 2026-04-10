Пензенца приговорили к 13 годам колонии за госизмену

В пятницу, 10 апреля, в Пензе 38-летнему местному жителю вынесли приговор по делу о госизмене.

В мае 2024 года мужчина во время переписки с незнакомцем, представившимся военнослужащим Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передал сведения об оборонном предприятии, расположенном в Пензенском регионе.

Между тем такая информация является тайной.

Преступную деятельность пензенца выявили и пресекли сотрудники органов безопасности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он полностью признал вину.

«К отягчающим обстоятельствам отнесено совершение преступления в период мобилизации по мотивам политической ненависти», - отметили в Пензенском областном суде.

В итоге горожанина приговорили к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и к штрафу в размере 300 000 рублей.

