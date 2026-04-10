В торговом центре в Пензе вскрыли сейф с 1 млн рублей внутри

В Пензе 46-летнего жителя Кирова обвинили в краже крупной суммы из сейфа офиса на улице Кураева.

Преступление было совершено в конце февраля этого года. Из ненадежного сейфа, расположенного в офисе в торговом центре, пропал 1 млн рублей. Полицейские провели розыск и установили личность злоумышленника.

Его задержали по месту жительства в Кирове и доставили в Пензу. Мужчина признался в содеянном.

Кировчанин рассказал, что приехал в регион из Ростова и остановился в гостинице в областном центре. Когда деньги закончились, он решился на преступление.

Мужчина заранее изучил торговый центр: планировку, расположение камер видеонаблюдения. Сначала он забрался в один офис, но не смог справиться с сейфом, находящимся там. Затем кировчанин проник во второй офис, там сейф удалось вскрыть с помощью ножа.

Забрав наличность, злоумышленник сразу же отправился в родной город.

По пути он избавился от одежды, в которой ходил на дело, а машину сдал на авторазборку. Похищенные деньги мужчина потратил на погашение кредитов и долгов.

По факту кражи возбудили уголовное дело, расследование продолжается, рассказали в региональном УМВД РФ.