В Пензе впервые вынесли приговор по делу о сим-боксах

В пятницу, 10 апреля, в Пензе впервые вынесли приговор по делу о сим-боксах (абонентских терминалах пропуска трафика). Осудили 33-летнюю жительницу Самары, которая, участвуя в организованной преступной группе, обеспечивала функционирование таких сим-боксов для дистанционного хищения денег.

В октябре прошлого года женщина приехала в Пензу и получила от соучастников роутер, ноутбук, мини-антенны, 3 сим-бокса и комплектующие к ним, 5 мобильных телефонов и 394 сим-карты.

Она установила оборудование в арендованной квартире и следила, чтобы все работало. За это самарчанке заплатили 27 000 рублей, уточнили в областной прокуратуре.

От мошеннических действий пострадали два человека - жители Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Они потеряли в общей сложности более 150 000 рублей.

Женщина признала вину частично. Ей назначили наказание в виде 3 лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 000 рублей, сообщили в Ленинском районном суде.

Материалы на соучастников выделены в отдельное производство.

