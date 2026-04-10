Жительницу области наказали штрафом за помощь иностранке

Жительнице Колышлейского района вынесли приговор за три эпизода фиктивной постановки на миграционный учет иностранки.

В июне 2025 года сельчанка представила в МФЦ уведомление о прибытии мигрантки, копию национального паспорта и другие необходимые документы. В качестве места пребывания иностранки она указала свой дом.

На самом деле сельчанка не собиралась предоставлять гостье из-за рубежа свою недвижимость.

Сотрудница МФЦ предупредила женщину об уголовной ответственности за фиктивную постановку иностранных граждан на учет.

В июле и октябре 2025 года сельчанка подтвердила, что мигрантка живет у нее в доме, чем продлила ее пребывание на территории России.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ей назначили наказание в виде штрафа в 130 000 рублей, сообщили в Колышлейском районном суде.