Появилось видео из «массажного салона» с проститутками

В Пензе организаторов сети «массажных салонов», где оказывали интимные услуги, помог задержать спецназ.

Удалось пресечь возможное сопротивление со стороны членов преступной группы и задержать их без причинения вреда окружающим, уточнили в региональном управлении Росгвардии.

В организации проституции и вовлечении в нее обвиняют 8 человек: 7 женщин и 1 мужчину в возрасте от 25 до 63 лет. Интимные услуги оказывали 9 девушек, в том числе 5 несовершеннолетних.

«Массажные салоны» действовали в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы до июля 2025 года, когда туда пришли правоохранители.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Фигурантам грозит длительное лишение свободы.