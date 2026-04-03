Появилось видео из «массажного салона» с проститутками

Криминал

Печать
Max

В Пензе организаторов сети «массажных салонов», где оказывали интимные услуги, помог задержать спецназ.

Удалось пресечь возможное сопротивление со стороны членов преступной группы и задержать их без причинения вреда окружающим, уточнили в региональном управлении Росгвардии.

В организации проституции и вовлечении в нее обвиняют 8 человек: 7 женщин и 1 мужчину в возрасте от 25 до 63 лет. Интимные услуги оказывали 9 девушек, в том числе 5 несовершеннолетних.

«Массажные салоны» действовали в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы до июля 2025 года, когда туда пришли правоохранители.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Фигурантам грозит длительное лишение свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
интим росгвардия полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!