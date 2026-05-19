Раздавило прицепом: водителя КамАЗа осудили за смерть пассажира

В Бессоновском районе 48-летнего жителя Саратова, водителя автопоезда, признали виновным в смерти пассажира.

5 июля 2024 года саратовчанин управлял КамАЗом с прицепом и ехал по трассе М-5. На 656-м километре дороги, перед поворотом на село Бакшеевка, мужчина превысил скорость, не учел продольный уклон проезжей части и не справился с управлением.

Автопоезд вылетел в кювет и опрокинулся. Пассажир успел покинуть кабину КамАЗа до этого момента, но его придавило правым бортом прицепа. Мужчина получил тупую сочетанную травму головы, груди, живота, таза, конечностей с повреждением органов и костей скелета. Он скончался на месте ДТП.

Водитель не признал свою вину.

При вынесении решения суд учел, что саратовчанин имеет несовершеннолетнего ребенка, его положительно охарактеризовал участковый, а также супруга. Кроме того, мужчина оказывал гуманитарную и благотворительную помощь, заботился о престарелых родителях, активно занимался общественной деятельностью.

Саратовчанину назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Его лишили водительских прав на 2 года.

Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в Бессоновском районном суде.