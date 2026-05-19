Пензячка потеряла миллион рублей после беседы со старшим по дому

В Пензе мошенник обманул 66-летнюю пенсионерку, преставившись старшим по дому.

Он написал пензячке в мессенджере, сообщив, что той необходимо подтвердить личные данные и отправить код из СМС. Женщина поверила и выполнила указания.

Вскоре пенсонерке поступило сообщение от незнакомца в другом мессенджере. Он заявил, что в личном кабинете женщины на портале госуслуг наблюдается подозрительная активность. Пензячке порекомендовали связаться с представителем ресурса по предложенным номерам.

Пенсионерка позвонила по одному из телефонов и поговорила с «сотрудницей «Госуслуг». Собеседница напугала ее известием, что данные пензячки попали в руки мошенников, сбережения лучше перевести на «безопасный счет».

Так женщина потеряла 1 080 000 рублей. Позже она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, личности злоумышленников устанавливаются, рассказали в региональном УМВД РФ.