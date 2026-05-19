Пензенец потерял 4,5 млн рублей, поверив в криптотрейдинг

Криминал

Пензенец потерял 4,5 млн рублей, поверив в криптотрейдинг
Печать
Max

38-летний житель Пензы поверил, что может разбогатеть на криптотрейдинге, и потерял миллионы рублей.

О таком способе заработка мужчине рассказала девушка с сайта знакомств, с которой он общался: якобы она получает существенный доход от операций на криптобирже, может не трудиться и вести роскошный образ жизни.

Пензенец загорелся идеей и попросил знакомую научить его криптотрейдингу. Та дала контакт специалиста, который занимается подготовкой будущих брокеров.

Мужчина написал наставнику в мессенджере и узнал, что для заработка нужно установить на телефон специальное приложение и внести деньги на криптокошелек. Горожанин начинал с небольших сумм, а после перевел свои сбережения, взял более 1 млн рублей в кредит. Всего он вложил свыше 4,5 млн рублей.

Пензенец потерял 4,5 млн рублей, поверив в криптотрейдинг

Вскоре наставник оборвал связь, и мужчина осознал, что стал жертвой аферистов.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», - сообщили в региональном УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество интернет полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!