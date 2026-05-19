Пензенец потерял 4,5 млн рублей, поверив в криптотрейдинг

38-летний житель Пензы поверил, что может разбогатеть на криптотрейдинге, и потерял миллионы рублей.

О таком способе заработка мужчине рассказала девушка с сайта знакомств, с которой он общался: якобы она получает существенный доход от операций на криптобирже, может не трудиться и вести роскошный образ жизни.

Пензенец загорелся идеей и попросил знакомую научить его криптотрейдингу. Та дала контакт специалиста, который занимается подготовкой будущих брокеров.

Мужчина написал наставнику в мессенджере и узнал, что для заработка нужно установить на телефон специальное приложение и внести деньги на криптокошелек. Горожанин начинал с небольших сумм, а после перевел свои сбережения, взял более 1 млн рублей в кредит. Всего он вложил свыше 4,5 млн рублей.

Вскоре наставник оборвал связь, и мужчина осознал, что стал жертвой аферистов.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», - сообщили в региональном УМВД РФ.