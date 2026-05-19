Пензенца отправили в колонию за госизмену на 13 лет

Во вторник, 19 мая, суд вынес приговор 35-летнему пензенцу, виновному в государственной измене и публичных призывах к экстремизму.

В 2022 году мужчина, переписываясь в мессенджере с представителем спецслужб Украины, передал тому сведения о российском бойце, выполняющем задачи в зоне СВО.

В январе 2023-го он оставил под общедоступным постом в одном из каналов комментарий с призывом к насильственным действиям в отношении военнослужащих РФ - участников спецоперации.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом заседании судьей единолично, уточнили в Пензенском областном суде.

Свою вину горожанин полностью признал. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Кроме того, пензенец не имеет права администрировать сайты и каналы и выкладывать публикации в интернете в течение 2 лет.

«Также судом в доход государства конфискован мобильный телефон подсудимого, использованный при совершении преступлений», - сообщили в областной прокуратуре.