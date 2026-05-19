Сердобчанка из чувства мести сожгла машину знакомого

28-летняя жительница Сердобска оказалась на скамье подсудимых после того, как из чувства мести уничтожила машину своего знакомого.

В январе этого года, будучи нетрезвой, женщина облила бензином и подожгла принадлежавшую ему «Ниву». Мотивом послужил давний конфликт.

Автомобиль сгорел полностью, а его владелец, таким образом, понес убытки в размере свыше 156 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Сердобчанка полностью признала вину. Суд на 1,5 года условно лишил ее свободы с испытательным сроком 2 года и обязал возместить нанесенный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

