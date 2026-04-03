В Пензе работали «массажные салоны» с подростками-проститутками

В Пензе работали «массажные салоны» с подростками-проститутками
В Пензе 7 женщин и 1 мужчина в возрасте от 25 до 63 лет предстанут перед судом по обвинению в организации проституции и вовлечении в нее. Интимные услуги оказывали в том числе несовершеннолетние.

В Пензе работали «массажные салоны» с подростками-проститутками

По версии следствия, организаторами преступного сообщества стали 47-летняя пензячка и ее брат с женой. С января 2024 по июль 2025 года сообщники подыскивали подходящих девушек, а затем отправляли их «трудиться в массажные салоны». Помещения для этого бизнеса арендовали в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы.

Подельники распределили между собой роли и обязанности: 5 человек выполняли функции администраторов, 2 - управляющих, 1 - организатора.

В Пензе работали «массажные салоны» с подростками-проститутками

Злоумышленникам удалось вовлечь в занятия проституцией 9 девушек, 5 из них были несовершеннолетними, сообщили в региональном СУ СКР.

Клиентов искали в интернете.

Полиция пресекла деятельность преступников в июле 2025 года. По адресам «массажных салонов» задержали двух администраторов и девушек, оказывавших интимные услуги, остальных подельников - по месту жительства.

В Пензе работали «массажные салоны» с подростками-проститутками

«В ходе обысков оперативники изъяли документы, мобильные телефоны, которые, предположительно, использовались для координации интим-бизнеса, а также банковские карты», - рассказали в региональном УМВД РФ.

На время следствия трех обвиняемых заключили под домашний арест, остальные находились под подпиской о невыезде. Совершеннолетних девушек, вовлеченных в проституцию, привлекли к административной ответственности.

«Обвиняемые частично признали вину в совершении преступлений», - сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд.

