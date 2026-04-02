В Пензе осудили коммерсантов, давших взятку сотруднику РЖД

В Пензе вынесли приговор предпринимателям, обвиняемым в даче взятки сотруднику ОАО «РЖД».

По версии следствия, в октябре 2024 года начальник подразделения Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания получил от них через посредника 30 000 рублей.

За эти деньги руководитель оформил протоколы аттестации работников, занятых размещением и креплением грузов в подвижном составе, без фактической проверки знаний.

Суд признал предпринимателей виновными и оштрафовал одного на 100 000 рублей, другого - на 150 000, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Получателю взятки назначили наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей и на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в структурных подразделениях ОАО «РЖД».

