В Пензе вынесут приговор коммерсанту, давшему взятку сотруднику РЖД

Криминал

В Пензе вынесут приговор коммерсанту, давшему взятку сотруднику РЖД
В Пензе 44-летнего предпринимателя обвинили в даче взятки сотруднику ОАО «РЖД».

По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина через посредника передал начальнику подразделения Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания 30 000 рублей.

Вознаграждение полагалось за аттестацию работников компании, размещавших и крепивших грузы в железнодорожном составе, без фактической проверки их знаний.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передали в Железнодорожный районный суд, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ранее в областном центре вынесли приговор самому взяткополучателю. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей. Его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в структурных подразделениях ОАО «РЖД».

взятка прокуратура суд
 
 
 
 
 

