В п. Земетчино работодателя осудили за смерть водителя

В четверг, 2 апреля, в поселке Земетчино суд вынес приговор 49-летнему предпринимателю, чей водитель получил травмы при разгрузке КамАЗа и погиб. Мужчину признали виновным в том, что он не обеспечил работнику надлежащие условия труда.

ЧП случилось 25 сентября 2025 года. 58-летний водитель на предприятии выгружал зерно из принадлежащего работодателю КамАЗа, скрепленного с прицепом.

При попытке снять полог с крыши прицепа, мужчина упал с переднего борта, сообщили в Земетчинском районном суде. От полученных травм он через несколько дней скончался в больнице.

Предприниматель признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.