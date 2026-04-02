В п. Земетчино работодателя осудили за смерть водителя

Криминал

Печать
Max

В четверг, 2 апреля, в поселке Земетчино суд вынес приговор 49-летнему предпринимателю, чей водитель получил травмы при разгрузке КамАЗа и погиб. Мужчину признали виновным в том, что он не обеспечил работнику надлежащие условия труда.

ЧП случилось 25 сентября 2025 года. 58-летний водитель на предприятии выгружал зерно из принадлежащего работодателю КамАЗа, скрепленного с прицепом.

При попытке снять полог с крыши прицепа, мужчина упал с переднего борта, сообщили в Земетчинском районном суде. От полученных травм он через несколько дней скончался в больнице.

Предприниматель признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
суд смерть земетчино
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!