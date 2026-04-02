У любителя пьяной езды из Пензенского района забрали Nissan

Криминал

Печать
Max

34-летний житель Пензенского района попал под суд за любовь к нетрезвому вождению и склонность решать вопросы кулаками.

В сентябре 2025 года мужчина, уже имея за плечами штраф за пьяную езду, снова сел за руль в подпитии. Дорожный патруль остановил его Nissan Qashqai на улице Ново-Терновской. От медицинского освидетельствования сельчанин отказался.

Месяц спустя, в октябре, он повздорил с соседом. Разгорячившись, агрессор как минимум трижды ударил потерпевшего по правой руке, вывихнув ему плечевую кость.

В суде мужчина признал свою вину только в части повторного управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в областной прокуратуре.

По 2 статьям его приговорили к ограничению свободы на 8 месяцев и лишению водительских прав на 3 года. Принадлежавший нарушителю закона автомобиль конфисковали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
прокуратура автомобиль водитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!