У любителя пьяной езды из Пензенского района забрали Nissan

34-летний житель Пензенского района попал под суд за любовь к нетрезвому вождению и склонность решать вопросы кулаками.

В сентябре 2025 года мужчина, уже имея за плечами штраф за пьяную езду, снова сел за руль в подпитии. Дорожный патруль остановил его Nissan Qashqai на улице Ново-Терновской. От медицинского освидетельствования сельчанин отказался.

Месяц спустя, в октябре, он повздорил с соседом. Разгорячившись, агрессор как минимум трижды ударил потерпевшего по правой руке, вывихнув ему плечевую кость.

В суде мужчина признал свою вину только в части повторного управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в областной прокуратуре.

По 2 статьям его приговорили к ограничению свободы на 8 месяцев и лишению водительских прав на 3 года. Принадлежавший нарушителю закона автомобиль конфисковали.