Прокуратура вступилась за оставшихся без денег охранников

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 2 работникам охранной организации, расположенной в Первомайском районе.

Пензенцам задолжали более 390 000 рублей - им не выдавали деньги c сентября по декабрь 2024 года.

Прокуратура провела проверку по данному факту и направила ее материалы в следственный орган. В итоге и было возбуждено уголовное дело.

«Ход и результаты расследования, восстановление прав работников находятся на контроле», - сообщили в областной прокуратуре.

Ранее стало известно, что ООО «Вагонно-ремонтный центр» задолжало 97 сотрудникам более 4 млн рублей. Людям отдали деньги после вмешательства прокуратуры и Государственной инспекции труда.

