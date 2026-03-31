Похитителю пожертвований из Спасского собора вынесли приговор

В Пензе вынесли приговор 22-летнему жителю Лунинского района. Молодой человек украл деньги прихожан Спасского кафедрального собора.

9 января этого года молодой человек зашел в храм, увидел там ящик для пожертвований и забрал из него 3 000 рублей.

Затем лунинец направился в парикмахерскую, где потратил на стрижку часть похищенных денег. Остальные ушли на спиртное.

Момент преступления и вор попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полицейские нашли молодого человека и задержали его.

Лунинец возместил причиненный храму ущерб. На суде он полностью признал свою вину.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Молодому человеку назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.