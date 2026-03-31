Похитителю пожертвований из Спасского собора вынесли приговор

Криминал

Печать
Max

В Пензе вынесли приговор 22-летнему жителю Лунинского района. Молодой человек украл деньги прихожан Спасского кафедрального собора.

9 января этого года молодой человек зашел в храм, увидел там ящик для пожертвований и забрал из него 3 000 рублей.

Затем лунинец направился в парикмахерскую, где потратил на стрижку часть похищенных денег. Остальные ушли на спиртное.

Момент преступления и вор попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полицейские нашли молодого человека и задержали его.

Лунинец возместил причиненный храму ущерб. На суде он полностью признал свою вину.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Молодому человеку назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража собор суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!