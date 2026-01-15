Ради стрижки в барбершопе: лунинца подозревают в краже денег храма

В Пензе 22-летнего жителя Лунинского района подозревают в краже пожертвований прихожан Спасского кафедрального собора. Молодой человек повредил ящик и вытащил деньги.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Его задержали и доставили в отдел.

По словам лунинца, он забрал из ящика 3 000 рублей. Большая часть денег ушла на стрижку в барбершопе. Оставшуюся сумму злоумышленник потратил на спиртное.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В октябре прошлого года в Заречном 37-летний мужчина похитил ящик с пожертвованиями прихожан храма Серафима Саровского. Добычей злоумышленника стали 4 950 рублей.