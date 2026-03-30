Житель Камешкирского района выложил в соцсети свои порноснимки

Житель Камешкирского района выложил в соцсети свои порноснимки
47-летнего жителя Камешкирского района признали виновным в распространении порнографических материалов.

Мужчина зарегистрировался в социальной сети под псевдонимом и выложил на созданной странице снимки непристойного характера.

Он фотографировал самого себя, а также копировал изображения с не установленных следствием интернет-ресурсов, уточнили в Лопатинском районном суде.

Разместив снимки на всеобщее обозрение, он предоставил возможность любому пользователю соцсети просматривать их и копировать.

За распространение порнографии суд приговорил мужчину к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

порнография суд соцсеть
 
 
 
 
 

