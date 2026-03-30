Нижнеломовец незаконно хранил у себя дома револьвер

Нижнеломовец незаконно хранил у себя дома револьвер
50-летний житель Нижнеломовского района ответит за незаконное хранение оружия. Полицейские провели в его доме обыск после получения соответствующей информации.

Найденный предмет отправили на экспертизу.

«Согласно заключению, изъятое относится к категории гладкоствольного огнестрельного оружия, переделанного самодельным способом из сигнального револьвера модели «Страж РС-22», - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Требуемого по закону разрешения у нижнеломовца не было.

Мужчина не стал отрицать вину и пояснил, что коллекционирует оружие, а экземпляр, который у него изъяли, купил в 2019 году для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.

