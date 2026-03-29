Малосердобинец поплатился машиной за нетрезвое вождение

39-летнего жителя Малосердобинского района наказали за пристрастие к пьяным поездкам, отобрав у него ВАЗ-2112.

В октябре 2025 года автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Они заподозрили, что водитель нетрезв. После освидетельствования их предположения подтвердились.

Отягчающим обстоятельством стало то, что в 2024-м нарушитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок, пояснили в областной прокуратуре.

Решением суда стали 400 часов обязательных работ и лишение права управлять транспортными средствами на 3 года.

Принадлежавший малосердобинцу ВАЗ конфисковали в доход государства.