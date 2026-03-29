Криминал

Малосердобинец поплатился машиной за нетрезвое вождение
Печать
Max

39-летнего жителя Малосердобинского района наказали за пристрастие к пьяным поездкам, отобрав у него ВАЗ-2112.

В октябре 2025 года автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Они заподозрили, что водитель нетрезв. После освидетельствования их предположения подтвердились.

Отягчающим обстоятельством стало то, что в 2024-м нарушитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок, пояснили в областной прокуратуре.

Решением суда стали 400 часов обязательных работ и лишение права управлять транспортными средствами на 3 года.

Принадлежавший малосердобинцу ВАЗ конфисковали в доход государства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
прокуратура автомобиль суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!