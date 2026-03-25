Подросткам, ограбившим пункт выдачи товаров, не смягчили приговор

В Пензе не смягчили приговор троим юношам, которые ограбили пункт выдачи товаров в микрорайоне Арбеково. Преступление было совершено 15 января 2025 года.

Один из друзей, которым на тот момент было 16 лет, предложил заказать товар на маркетплейсе и уйти, не оплатив его. Остальные поддержали идею.

Юноши выбрали 3 пары берцев и 2 беспроводные татуировочные машинки. Когда пришло уведомление о поступлении заказа в пункт выдачи, злоумышленники отправились за ним все вместе. Для конспирации подростки оделись неприметно, двое из них скрыли лица балаклавами.

Предъявив QR-код и получив товар, они воспользовались моментом, когда сотрудница вышла в подсобку, сообщили ей, что оплата за покупки спишется со счета в аккаунте одного из сообщников, а затем быстро ушли.

Денег на счете не было. Сотрудница увидела это и бросилась вдогонку, требуя вернуть неоплаченный товар. Однако злоумышленники скрылись.

Ущерб составил 83 000 рублей.

Вечером после ограбления друзья втроем отправились гулять в похищенных берцах по улице Московской. Там их и задержали полицейские.

Один из подельников на допросе признался, что на преступление они пошли, желая иметь модные и стильные вещи.

При вынесении приговора суд учел возраст злоумышленников, а также то, что ранее они не привлекались к уголовной ответственности и возместили стоимость похищенных вещей.

Юношей приговорили к лишению свободы условно на срок от 1 года и 6 месяцев до 2 лет. Они обжаловали это решение.

«Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения или отмены приговора, признав его законным и обоснованным», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.