Кузнечанка из ревности подожгла квартиру бывшего бойфренда

33-летняя жительница Кузнецка из ревности подожгла квартиру бывшего возлюбленного. Когда пара распалась, мужчина занес экс-подругу в черный список в мессендежере.

Он уехал в Оренбургскую область, его кузнецкое жилье пустовало. В феврале 2025 года ночью, будучи нетрезвой, женщина через окно с улицы вылила на пол в одной из комнат бензин и бросила подожженную бумажную салфетку.

Огонь повредил внутреннюю отделку и уничтожил имущество на сумму 206 716 рублей. Суммарный ущерб составил 408 054 рублей (201 338 - стоимость отделки).

В суде кузнечанка свою вину не признавала, хотя все обстоятельства произошедшего были установлены в том числе и по ее показаниям.

С учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка) и отсутствия отягчающих, а также удовлетворительных характеристик по месту жительства поджигательницу условно лишили свободы на 2 года с таким же испытательным сроком, сообщили в Кузнецком районном суде.

Она не может куда-либо уехать, не известив полицейских, и обязана являться на регистрацию в установленные ими дни.